كورونا “يتوحّش” في ليبيا.. و”يقطع نفس” القطاع الصحي

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، الجديد في ملف كورونا والإجراءات المتخذة في ظلّ تزايد أعداد الإصابات، وعجز القطاع الصحي عن توفير مادة الأكسجين.

قال رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا، الدكتور محمد الغوج، إن الوضع الوبائي سيء للغاية، وخاصةً في المنطقة الغربية والوسطى، ووصلت الحالات المصابة إلى أعداد كبيرة فاقت استيعاب مراكز العزل، لافتًا إلى أن الوباء في انتشار وتوسع كبيريْن، والأرقام أكبر مما يُعلن عنه إعلاميًا.

وتابع: تواصلنا مع العديد من مراكز العزل في طرابلس ومصراتة، وللأسف هذه المراكز تُعاني من نقص في أبسط الإمكانيات، والمريض يتكفل بإحضار ما يلزمه من علاج على حسابه الخاص، والمشكلة الأكبر التي تواجه مراكز العزل هي النقص الكبير في الأكسجين، إلى جانب نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وفي ختام حديثه، أشار إلى الحادثة التي كادت أن تودي بحياة الكثير من المصابين في مركز العزل في مركز طرابلس الطبي، اليوم؛ بسبب نقص الأكسجين إلى أقل مستوياته، بسبب خلل في المصنع، فيما تمكن المهندسون والأطباء من تجاوز الكارثة.

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