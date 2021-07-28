مفوضية الانتخابات تدعو المواطنين إلى الإسراع بالتسجيل للمشاركة بالاستحقاقات القادمة

ليبيا – دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الثلاثاء المواطنين إلى الإسراع بالتسجيل في منظومة المفوضية للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

المفوضية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية التسجيل بسيطة، وبإمكان المواطنين التسجيل عبر الهاتف بالاتصال على الرقم 1414، أو زيارة موقعها الرسمي “https://hnec.ly/”.

وقالت المفوضية إن عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين حتى تاريخ أمس الثلاثاء الموافق الـ 27 يوليو الجاري بلغ 2,560,088 ناخبًا.

وأوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن نسبة التسجيل وصلت إلى 52.91%، إلى غير المسجلين، لمن يحق لهم التسجيل.

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