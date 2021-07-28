سعد العكر: المشهد في ليبيا يستدعي تدخل الشعب لإسقاط الإخوان وميلشياتهم

أكد أستاذ القانون الدولي، سعد العكر، أن “ما يحدث في تونس سيكون له انعكاساته على الجانب الليبي”.

وقال «العكر» في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “تونس دولة مجاورة لليبيا من ناحية، وتتشابه السيناريوهات والأحداث وتتسارع منذ عام 2011 على البلدين من ناحية أخرى”.

وأضاف أن “جماعة الإخوان في ليبيا التي باتت تسيطر على جزء كبير من مفاصل الدولة في ليبيا ستتأثر بما يحدث في تونس، وستخشى على انهيار تنظيمها تأثراً بما حدث في تونس، مثلما تأثر نظام القذافي بإسقاط نظام زين العابدين. وظهر ذلك جلياً بارتفاع أصوات الجماعة في ليبيا مناهضة مستنكرة لبيان قيس سعيد”.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن “الوضع مختلف في ليبيا نوعاً ما عن الوضع في مصر وتونس، حيث تم منذ عام 2011 العمل على ضرب الجيش الوطني الليبي واستهداف ما تبقى من قواته وعناصره التي استهدفها حلف الناتو بالقرار 1973، فالجماعة كلفت أذرعها المسلحة باغتيال قادة وضباط الجيش على رأسهم اللواء عبدالفتاح يونس، وذلك تحسباً منها لمثل هكذا أحداث، وبالتالي الجماعة في ليبيا كانوا حريصين على عدم قيام جيش وطني نظامي منضبط”.

وختم موضحًا أن “المشهد في ليبيا يستدعي تدخل جموع الشعب لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين وأذرعهم من الميلشيات والجماعات والمرتزقة”.