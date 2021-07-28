صنع الله يطلع على سير عمليات شركة مليته للنفط والغاز

ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء برئيس لجنة الادارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز، محمد بن شتوان، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس.

في بداية اللقاء أشاد صنع الله وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة بالمجهودات التي بذلتها الشركة في مكافحة جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتوائها بمختلف مواقعها.

من جانبه، قام بن شتوان بإطلاع صنع الله على سير عمليات الشركة والصعوبات المالية التي تواجهها بسبب عدم اعتماد الميزانية المالية حتى الأن.

وتم التطرق إلى الآثار الناجمة عن عدم اعتماد الميزانيات المطلوبة التي تحتاجها شركة مليته للنفط والغاز لتنفيذ مشاريعها المهمة، والتي ستدعم الاقتصاد الوطني.

كما تمت مناقشة مشروع القطع البحرية للتركيبين “أ ، هـ” ونسبة الإنجاز في هذا المشروع الحيوي والتطور الحاصل به.

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