مصدر يكشف تفاصيل إصابة جمال العمامي وعدد من رفاقه في بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

كشف مسؤول أمني بمديرية أمن بنغازي تفاصيل إصابة رئيس قسم شرطة النجدة وآمر قوة فرض القانون العقيد جمال العمامي وأربعة عناصر أمن أثناء عملية قبض على مطلوب في جريمة قتل بمنطقة شبنة في مدينة بنغازي.

وقال المسؤول الأمني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأربعاء، إن العمامي كان رفقة دورية تابعة لوحدة التحري والقبض بشرطة النجدة لضبط شخص متهم بقتل شقيقة وابن عمه، لافتاً أنه حدث إطلاق نار أثناء عملية القبض بسلاح نوع خرطوش من المتهم.

وأوضح المسؤول الأمني، أن العمامي ورفاقه أصيبوا بشظايا وتم إسعافهم إلى المستشفى وتلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة وغادروا المستشفى فوراً، مشيراً إلى أن حالتهم الصحية مستقرة وليست حرجة.

وأضاف المسؤول، أنه تم القبض على المتهم بجريمة القتل من قبل وحدة التحري والقبض بقسم النجدة وسيتم تسليمة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.