الباروني: ليبيا أصبحت الأمل الوحيد لتنظيم الإخوان لدعم تونس

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني إن إقصاء الإخوان في تونس بلا شك سيلقي بظلاله على ليبيا، وسيجعل قادة الإخوان فيها أكثر عدوانية.

الباروني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء ضرب مثلًا بأنه بعد قيام الثورة المصرية التي أقصت التنظيم عن الحكم في 2013، انقلب التنظيم في ليبيا على نتائج الانتخابات التي خسروها نتيجة رفض معظم الليبيين انتخابهم، وأصابهم الذعر من الفشل التام، لدرجة أنهم حركوا حربًا (عملية فجر ليبيا) أتت على الأخضر واليابس في غرب ليبيا.

وأضاف الباروني أن ليبيا الآن أصبحت الأمل الوحيد لتنظيم الإخوان لدعم تونس من أجل البقاء وتصحيح الوضع، أو أن يكتمل التخطيط المعلن من تركيا بان تصبح طرابلس الليبية عاصمة للتنظيم في شمال أفريقيا، وهو الأمر الذي يجب تفويته بأي شكل.

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