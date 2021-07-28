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عميد بلدية قصر بن غشير يستغيث بـ”النجار” بسبب كورونا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وجه عميد بلدية قصر بن غشير، محمد صكوح، نداء استغاثة عاجل لمدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال صكوح، في خطاب موجه للنجار: “نعاني من تزايد أعداد الإصابات وتفاقم الوضع الوبائي داخل البلدية، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية خاصةً مع نقص في الإمكانيات اللازمة لفريق الرصد والتقصي وكذلك مركز الفلترة”.

وأضاف “نعاني عدم وجود مركز للعزل في المنطقة، علماً بأن البلدية ذات كثافة سكانية وأن مركز الفلترة ذو إمكانيات محدودة ويقدم خدماته لأهالي البلدية وكذلك إلى البلديات المجاورة”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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