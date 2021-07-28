الارصاد الليبية ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة خلال هذا الموعد

اشار المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقرير عن الوضع الجوي السائد في ليبيا إلى أن درجات الحرارة ستشهد إرتفاع ملحوظ بدايةً من يوم الجمعة .

وبحسب التقرير فإن الطقس اليوم يشهد إعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب المناطق الساحلية، حيث تسجيل هذا اليوم ما بين ( 30 – 33 ) مْ، وما بين ( 35 – 42 ) مْ على مناطق الوسط والجنوب ، وترتفع تدريجيا نهاية الاسبوع على اغلب المناطق. مع رياح نشطة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية.

موعد ارتفاع الحرارة

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع ملحوظ بدايةً من يوم الجمعة و الأسبوع القادم على أغلب المناطق خاصة مناطق غرب ليبيا وسنوافيكم بمتابعة الحالة الجوية من خلال نشراتنا اليومية القادمة بإذن الله. والله اعلم

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