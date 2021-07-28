برج الأمل ببنغازي: أغلب الحالات المصابة بكورونا أصبحت من صغار السن وتحتاج الى عناية فائقة

ليبيا – أكد مدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي أحمد الأوجلي أن البرج يشهد تزايدًا في عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا وبشكل ملحوظ، خاصة في الأشهر الأخيرة.

الأوجلي وفي حوار له مع المكتب الإعلامي بالمركز الطبي قال: إن حالات العناية الفائقة بلغت وتجاوزت السعة السريرية لها، وتضم حاليًا 8 أسرّة بأجهزة التنفس الصناعي. معولًا على زيادة القدرة الإستعابية بالعناية بمزيد من أجهزة التنفس الصناعي تصل إلى 32 سرير.

وبالإشارة إلى عدد الحالات الموجبة التي تتلقى الرعاية الصحية في قسم العزل داخل برج الأمل أكد الأوجلي أنها تصل إلى 22 حالة موجبة، مع إرتفاع وتزايد عدد الحالات التي أصبحت نسبة الخطورة كبيرة بالنسبة للحالة الصحية لكل مريض.

الأوجلي لفت إلى أن 25% الى 30% من حالات الدخول تحتاج لعناية فائقة ودعم تنفسي، موضحًا أن الحالات في السابق معظمها لكبار السن، أما الآن فأغلب الحالات صغار السن وفي أوائل ومنتصف العشرينات من العمر.

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