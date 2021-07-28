القطراني: من الضروري الإسراع في اعتماد الميزانية حتى تقدم الحكومة الخدمات للمواطنين

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني اليوم الأربعاء بمكتبة بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس عضو مجلس النواب عن بلدية توكرة يوسف العقوري حيث تم مناقشة الاجراءات المتعلقة بقانون الميزانية العامة للعام 2021م .

و أكد النائب الأول خلال هذا اللقاء على ضرورة الإسراع في اعتمادها حتى تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في قطاع الكهرباء والصحة ومجابهة وباء كورونا واتمام الاستحقاق الانتخابي .

كما اطلع النائب الأول على احتياجات بلدية توكرة والمشاكل التي تعاني منها في كافة القطاعات الخدمية .