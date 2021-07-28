صنع الله: سيطرة العمال على فوران بئر شركة الزويتينة دليل على الروح الوطنية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حادثة فوران البئر د34ا والتي حدثت يوم 25 يوليو 2021م بحقل 103د قد تم السيطرة عليها وبمجهودات وخبرات المهندسين والفنيين الليبيين وتكاتف الجهود بين المعنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزويتينة والشركات المشغلة والخدمية.

أضافت المؤسسة في بيان، أنه تم وبحمد الله السيطرة على فوران البئر وخلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 72 ساعة وذلك بتركيب مانع انفجار إضافي وإيقاف تسرب الغاز وإغلاق البئر وتم تجهيز وضخ سائل الحفر بكثافة 10.5 ppg وذلك لقتل البئر وتأمين تركيب مجموعة رأس البئر وإنهاء العمل ومنه تصريف الحفارة.

وتابع البيان: “بهذه المناسبة يتقدم مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر الجزيل لكل من مد يد العون وساهم في إنجاز العمل بالسيطرة على فوران البئر، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الروح الوطنية العالية وإخلاص وتفاني العاملين بقطاع النفط والغاز في أداء مهامهم بكل حرفية ومهنية”.