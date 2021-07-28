وزير التعليم يقرر تعليق الدراسة حتى 5 أغسطس واجتماع الأربعاء لتقرير وضع الامتحانات

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى محمد المقريف” خلال اجتماعه اليوم، مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “بدر الدين النجّار” إلى تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى الخامس من أغسطس المقبل؛ حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين وحرصاً على سلامتهم وأسرهم.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة التعليم، ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة الوضع الوبائي في عموم البلاد، وبالأخص في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، كما شهد الاجتماع تفاعل أعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة عن المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية عبر الدوائر المغلقة؛ لتعذر حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع.

وثمن الوزير خلال الاجتماع، على جهود اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة في متابعة إلتزام 4300 مؤسسة تعليمية في كامل التراب الليبي بالإجراءات الاحترازية، موضحاً أن اخضاع الخطة الدراسية إلى التغييرات أمراً ممكناً، طالماً أن الأمر يتعلق بصحة كافة أركان العملية التعليمية، معلمين وإداريين وطلاباً وأفراد حراسات وأسرهم.

فيما أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “بدر الدين النجار” سرعة انتشار كورونا المتحور الهندي، مشدداً على أهمية كسر سلسلة حلقة الفيروس باستخدام التطعيمات على نطاق واسع، ووقف جميع التجمعات وحركة انتقال المواطنين؛ لما تسببه من مخاطر في انتشار الجائحة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على عقد اجتماع الأربعاء المقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة واجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الاغلاق، كما اتفقوا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإطار الوبائي، إضافةً إلى توزيع الأدلة الاسترشادية والبروتوكول الصحي على كافة المؤسسات التعليمية في ربوع البلاد.