القاعدة الدستورية.. محور اجتماع لجنة التوافقات بملتقى الحوار الليبي

خاض أعضاء لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر اجتماعهم الافتراضي الثاني _الثلاثاء _ مناقشات وصفت بالبناءة تحت إشراف الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زنينغا.

وسعى الأعضاء وفقا لموقع البعثة إلى التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مقترح للقاعدة الدّستورية للانتخابات المقبلة في ديسمبر 2021.

واتفقت اللجنة على أن تتلقى من الأعضاء مقترحات كاملة لأجل معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية.

وذكرت اللجنة بأنها ستجتمع من جديد يوم السبت المقبل لمناقشة المقترحات الواردة من أعضائها ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنهج المقترح وآلية صنع القرار التي تمهد الخطوات للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي تمكن من إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر المقبل.

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