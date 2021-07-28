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القاعدة الدستورية.. محور اجتماع لجنة التوافقات بملتقى الحوار الليبي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاض أعضاء لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر اجتماعهم الافتراضي الثاني _الثلاثاء _ مناقشات وصفت بالبناءة تحت إشراف الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زنينغا.

وسعى الأعضاء وفقا لموقع البعثة إلى التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مقترح للقاعدة الدّستورية للانتخابات المقبلة في ديسمبر 2021.

واتفقت اللجنة على أن تتلقى من الأعضاء مقترحات كاملة لأجل معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية.
وذكرت اللجنة بأنها ستجتمع من جديد يوم السبت المقبل لمناقشة المقترحات الواردة من أعضائها ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنهج المقترح وآلية صنع القرار التي تمهد الخطوات للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي تمكن من إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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