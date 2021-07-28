دراسة: تعرف على درجات الحرارة في حلول عام 2100

نشرت مجلة “نيتشر كليمت تشينج” العلمية نتائج دراسة استهدفت التغيرات المناخية والبيئية الطارئة على كوكب الارض وتأثيراتها المباشرة الآنية والمستقبلية عليه.

وبحسب المجلة، فقد خلصت الدراسة الى أن السنوات القادمة ستشهد ارتفاعا تدريجيا بدرجات حرارة الأرض مع تغيرات ملحوظة في المناخ.

وقال إريك فيشر الباحث بالمدرسة التقنية العليا السويسرية صاحب الدراسة، إنه “نظرا لأننا نمر بفترة ارتفاع بالحرارة على كوكبنا بشكل سريع للغاية، فنحن بحاجة للاستعداد لمزيد من الأحداث المتعلقة بالحرارة والتي ستتجاوز الأرقام القياسية السابقة بهامش كبير”.

فقد اعتاد العلماء الانتباه إلى مقدار ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث كان من المعتقد أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة قل عدد السجلات التي يتم تعيينها لفترة زمنية طويلة ومحددة.

وكشفت الدراسة الجديدة أن الأمر يتعلق بـ”الظواهر الجوية المتطرفة” كالفيضانات التي تحدث في أنحاء من العالم إضافة للأيام الحارة التي تحطم فيها الرقم القياسي العالمي والانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي للأرض، إلا ان الكوكب يمكن ان يحظى بوقت من الراحة لمدة قد تصل لعشر سنوات إذا ما توقفت هذه الانبعاثات تماما.

وبينت الدراسة أن الطقس سيبدأ بعد عقدين من الزمن في العودة تدريجياً لطبيعته، مؤكدة أنه بمعدلات الانبعاثات الحالية سترتفع درجة حرارة الكوكب لأكثر من 3 درجات مئوية بحلول عام 2100.

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