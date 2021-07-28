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أوحيدة: المجلس الرئاسي يراقب بقلق الوضع في تونس ولا يراقب ما يجري في امعيتيقه

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

سخر الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا علي أوحيدة، من تصريحات عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، من أن المجلس يراقب بقلق الوضع في تونس، قائلا: “يراقب ما يحدث في تونس ولا يراقب ما يجري في امعيتيقه”.

أوحيدة، وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “المجلس الرئاسي الليبي يراقب بقلق الوضع في تونس ولا يراقب ما يجري في امعيتيقة. يسقط الاستحمار”.

وأضاف الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا في تغريدة أخرى مصحوبة بصورة للكوني: “صباح الخير جميعا. عندما يضحك السياسي المحنك على شعبه بدون مبرر”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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