أوحيدة: المجلس الرئاسي يراقب بقلق الوضع في تونس ولا يراقب ما يجري في امعيتيقه

سخر الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا علي أوحيدة، من تصريحات عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، من أن المجلس يراقب بقلق الوضع في تونس، قائلا: “يراقب ما يحدث في تونس ولا يراقب ما يجري في امعيتيقه”.
أوحيدة، وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “المجلس الرئاسي الليبي يراقب بقلق الوضع في تونس ولا يراقب ما يجري في امعيتيقة. يسقط الاستحمار”.
وأضاف الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا في تغريدة أخرى مصحوبة بصورة للكوني: “صباح الخير جميعا. عندما يضحك السياسي المحنك على شعبه بدون مبرر”.
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