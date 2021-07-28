الدبيبة لوزرائه: عليكم التنسيق مع القطراني لاستكمال توحيد المؤسسات

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خطاباً، طالب خلاله وزراء حكومته بالموافاة بالإجراءات المتخذة لاستكمال توحيد المؤسسات بالتنسيق مع نائبه حسين القطراني.

وجاء في نص الكتاب، المنشور عبر منصة حكومتنا على فيسبوك، أنه ”في إطار المهام المناطة بحكومة الوحدة الوطنية والتي من أهمها توحيد المؤسسات الإدارية وتنظيم العمل داخلها”.

وتابع الكتاب؛ ”وبناء على تعليمات رئيس الوزراء التي تقضي بمتابعة إجراءات استكمال توحيد المؤسسات التابعة لكم، وموافاتنا بالإجراءات المتخذة بالخصوص”.

وختم، مستدركًا أنه ” في حال وجود أي صعوبات تحول دون ذلك يتم التنسيق مع نائب رئيس الوزراء حسين عطية القطراني، لانجاز هذا الملف الهام”، معقبًا “للأهمية نأمل التقيد بموافاتنا بتقرير مكتمل خلال أسبوع من تاريخه”.

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