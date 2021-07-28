معيتيق: ما نراه في تونس نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ.. وليبيا ليست بعيدة عن ذلك

كتب أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء قائلًا: “‏‏عند زيارة الوفد التونسي إلى طرابلس ‏في 22/5 الماضي، ‏أكدنا ان زيارة الوفد التونسي ‏تأتي بعد تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية”.

أضاف معيتيق قائلًا: “قلنا إن انهيار الاقتصاد التونسي، لا قدر الله، ستكون له مضاعفات خطيرة على اقتصاد ليبيا وأمنها واستقرارها، والعكس أيضا صحيح.. ترابط العلاقات الأمنية والاقتصادية والجيو استراتيجية بين ليبيا وتونس خيار استراتيجي” وفق قوله.

وواصل قائلًا: “إن تداعيات الوضع الاقتصادي السيئ ‏كانت نتيجته ما نراه في تونس والوضع في ليبيا ليس بعيدا عن هذا” على حد تعبيره.