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صافار يقدم مقترح الوزارة لتأمين ودعم الانتخابات القادمة

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قدم مدير إدارة التخطيط الأمني بوزارة الداخلية، جمال صافار، مقترح الوزارة لتأمين ودعم الانتخابات القادمة، لرئيس لجنة دعم وتنفيذ الانتخابات المكلف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والتي لاقت قبولا من أعضاء اللجنة مع إجراء بعض التعديلات عليها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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