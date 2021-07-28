صافار يقدم مقترح الوزارة لتأمين ودعم الانتخابات القادمة

قدم مدير إدارة التخطيط الأمني بوزارة الداخلية، جمال صافار، مقترح الوزارة لتأمين ودعم الانتخابات القادمة، لرئيس لجنة دعم وتنفيذ الانتخابات المكلف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والتي لاقت قبولا من أعضاء اللجنة مع إجراء بعض التعديلات عليها.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
القطراني وأبو جناح يتابعان سير عمل وزارة المالية
تم النشر منذُ 28 ثانية
معيتيق: ما نراه في تونس نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ.. وليبيا ليست بعيدة عن ذلك
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
بحضور الإخواني المانع.. الدبيبة والكبير يبحثان إعمار المناطق المتضررة وكورونا
تم النشر منذُ 6 دقائق
القطراني للعقوري: من الضروري الإسراع في اعتماد الميزانية حتى تقدم الحكومة الخدمات للمواطنين
تم النشر منذُ 11 دقيقة
أضف تعليقـك