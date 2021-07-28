صافار يقدم مقترح الوزارة لتأمين ودعم الانتخابات القادمة

قدم مدير إدارة التخطيط الأمني بوزارة الداخلية، جمال صافار، مقترح الوزارة لتأمين ودعم الانتخابات القادمة، لرئيس لجنة دعم وتنفيذ الانتخابات المكلف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والتي لاقت قبولا من أعضاء اللجنة مع إجراء بعض التعديلات عليها.

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