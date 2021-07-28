تبون لـ “المنفي”: : ليس لدينا أطماع في ليبيا ومستعدون لإيصال صوتكم لأي مكان

استقبل، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحسب صحيفة “الشروق الجزائرية”، التي أكدت أن اللقاء تم بمقر رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس الجزائري، عقب استقباله لرئيس المجلس الرئاسي ، أنه تم الاتفاق على العديد من القرارات التي تساعد في حل بعض المشاكل في ليبيا.

وتابع تبون، أن الجزائر في انتظار ما يقرره الأشقاء في ليبيا، خاصة أن الجزائر ليس لديها أطماع في ليبيا، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقب هذا اللقاء، أن الحل الأساسي في ليبيا هو الانتخابات، مشيرا إلى استعداد الجزائر لإيصال صوت ليبيا في أي مكان، من جهة أخرى، عبر محمد المنفي عن ارتياحه لتصريحات الرئيس الجزائري.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المنفي استهل زيارته للجزائر بزيارة مقام الشهيد ومتحف المجاهد، حيث قام بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ سورة الفاتحة، ترحماً على أرواح شهداء ثورة التحرير الجزائرية، وأنه بحث اليوم العلاقات الليبية الجزائرية، في إطار مواصلة التعاون والتشاور حول القضايا المشتركة بين البلدين.