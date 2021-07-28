عقب جلب المرتزقة إلى ليبيا.. أوغلو لنظيره التونسي: تركيا حريصة على أمن واستقرار تونس

ليبيا – أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الثلاثاء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

الجرندي أطلع اوغلو وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية على تطورات الوضع في تونس ومضمون القرارات الأخيرة التي اتخذها قيس سعيد، حفاظًا على استقرار البلاد ومؤسسات الدولة وحمايتها، في ضوء انسداد الأفق السياسي وما انجر عنه من تحديات اقتصادية واجتماعية فاقمت من حدتها الأزمة الصحية الراهنة.

ومن جهته، أعرب وزير الخارجية التركي عن حرص بلاده على أمن واستقرار تونس، معربًا عن ثقته في قدرة تونس وشعبها على تجاوز هذا الظرف الدقيق، باعتبار الأسس المتينة التي انبنت عليها مؤسسات الدولة التونسية.

وأكد وقوف تركيا ومساندتها لكل ما فيه مصلحة وخير الشعب التونسي وتحقيق تطلعاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية