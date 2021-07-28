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نداء من الزاوية لاستلام جثث المتوفين بسبب كورونا لمنع التكدس

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجهت اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في بلدية الزاوية نداء عاجلا إلـى جميع أهالي المدينة وعموم المحلات والضواحي الواقعة في نطاق البلدية ممن لديهم متوفين بسبب فيروس كورونا

ولم يستلموا جثامين أقاربه بعد أن يجعلوا بالاستلام لأجل الدفن.

وذكرت اللجنة في منشور استغاثة لها على َنصتها الإعلامية أن مايحدث هو تكدس غير مسبوق لجثي المتوفيين.

ونبهت اللجنة حتى ذوي المتوفين لأسباب أخرى أن بإمكانهم استلام جثامين أقاربه ودفنها أيضا مع الالتزام بالاجراءات الوقائية بلبس كمامتين وقفاز وغسل الميت ببعد بسيط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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