نداء من الزاوية لاستلام جثث المتوفين بسبب كورونا لمنع التكدس

وجهت اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في بلدية الزاوية نداء عاجلا إلـى جميع أهالي المدينة وعموم المحلات والضواحي الواقعة في نطاق البلدية ممن لديهم متوفين بسبب فيروس كورونا

ولم يستلموا جثامين أقاربه بعد أن يجعلوا بالاستلام لأجل الدفن.

وذكرت اللجنة في منشور استغاثة لها على َنصتها الإعلامية أن مايحدث هو تكدس غير مسبوق لجثي المتوفيين.

ونبهت اللجنة حتى ذوي المتوفين لأسباب أخرى أن بإمكانهم استلام جثامين أقاربه ودفنها أيضا مع الالتزام بالاجراءات الوقائية بلبس كمامتين وقفاز وغسل الميت ببعد بسيط.

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