مناقشات حول الوضع الوبائي في بلدية بني وليد

بحث عميد بلدية بني وليد، يونس العزوزي، مع رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، آخر مستجدات الوضع الوبائي مع وصول معدل الإصابات في البلدية إلى مستويات حرجة.

وبحث الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء لجنة الطوارئ الصحية، المختنقات التي يعانيها قطاع الصحة، وتحول دون افتتاح مركز العزل في المدينة، مطالبين الجهات المعنية بضرورة توفير بعض الـمستلزمات الضرورية للمركز.

وطالب المجتمعون بتنفيذ حظر جزئي لمدة 10 أيام يشمل إقفال جميع الأنشطة التجارية، والتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات والقطاعات العامة.

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