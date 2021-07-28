لنقي: مسار إنتاج القاعدة الدستورية أصبح استقطابيا وأدخلنا في دوامة

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي بجنيف الزهراء لنقي:” للأسف الشديد مسار إنتاج القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي أصبح في حد ذاته مسارا استقطابيا مما أثار الكثير من المشكلات والجدل”.

وأضافت لنقي في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر:” مسار إنتاج القاعدة الدستورية أدخلنا في دوامة قد تهدد خارطة الطريق المنجز الوحيد لملتقى الحوار السياسي، ومن ثم أصبح من الواجب التوقف عن هذا الجهد الذي لا طائل من وراءه”.

وكانت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد عقدت اجتماعها الافتراضي الثاني يوم أمس، بتيسير من الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زنينغا.

وبحسب بيان للبعثة، أجرى أعضاء اللجنة مناقشةً بناءةً بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مقترح للقاعدة الدّستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021.

واتفقت اللجنة على أن تتلقى من أعضائها مقترحات كاملة تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية.

وستعاود اللجنة الاجتماع يوم السبت، 31 يوليو، لمناقشة المقترحات الواردة من أعضائها ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنهج المقترح وآلية صنع القرار التي تمهد السبل للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي تمكن من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر.