البعثة الأممية: لجنة التوافقات بملتقى الحوار اجتمعت بالأمس وستجتمع السبت القادم لمناقشة المقترحات الواردة من أعضائها

أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت اجتماعها الافتراضي الثاني يوم أمس، 27 يوليو بتيسير من الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زنينغا.

وبحسب بيان صادر عن البعثة، فإن أعضاء اللجنة أجروا مناقشةً بناءةً بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مقترح للقاعدة الدّستورية للانتخابات المقبلة في 24ديسمبر 2021.

واتفقت اللجنة، على أن تتلقى من أعضائها مقترحات كاملة تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية.

وأشارت البعثة، أن اللجنة ستجتمع يوم السبت، 31 يوليو، لمناقشة المقترحات الواردة من أعضائها ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنهج المقترح وآلية صنع القرار التي تمهد السبل للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي تمكن من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر.