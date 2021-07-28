وزير الصحة يلتقى وفدًا أردنيًا لمناقشة آلية التعاون في توطين علاج متلازمة التوحد بالداخل

ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أمس الثلاثاء وفدًا أردنيًا ممثلًا عن الأكاديمية الأردنية للتوحد، وذلك لبحث آلية التعاون مع الجانب الأردني فيما يخص توطين علاج متلازمة التوحد في ليبيا.

وحضر اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة موظف في السفارة الليبية بعمان، ومدير المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد، مدير إدارة الموارد البشرية وممثل عن مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وتم خلال اللقاء تحديد آلية التعاون من خلال عقد شراء خدمة لدعم المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد فنيًا، وتدريب ونقل الخبرات الأردنية للعناصر الطبية الوطنية داخليًا وخارجيًا، وخاصة في المجالات والتخصصات غير الموجودة في ليبيا.

وأكد وزير الصحة على ضرورة توطين العلاج بالداخل، لما له من دور هام في توطين الخبرة والعلم والخدمة، مشددًا على ضرورة فتح فروع أخرى للمركز في المنطقة الشرقية، الوسطى والجنوبية.

يذكر أن الوفد الأردني قد سبق اللقاء بزيارة إلى المركز الوطني لعلاج وتشخيص أطفال التوحد، وقد أبدى إعجابه بمدى ضخامة المركز وتجهيزه بالأجهزة الحديثة والمطابقة للمواصفات العالمية.

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