مدير أمن النواحي الأربع يناقش تزايد انتشار وباء كورونا وإيجاد السبل والحلول للحد من الإصابات

ليبيا – عقد مدير امن النواحي الأربع عميد نور الدين الشتوي أمس الثلاثاء اجتماعًا مع عضوي مجلس النواب عن منطقة النواحي الأربع.

وحضر الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية عمداء بلديات قصر بن غشير، السائح والسبيعة، سوق الخميس والعواتة، ورئيس فريق الرصد قصر بن غشير، بجانب مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية.

حيث تم مناقشة تزايد انتشار وباء كورونا وإيجاد السبل والحلول للحد من الإصابات.

وبحث الحضور توفير ما يلزم للحد من انتشار وباء كورونا، كالأدوية والمعدات الطبية والمستشفيات والخيام المتنقلة لاستقبال الحالات، مع التأكيد على ضرورة دعم الجهات المختصة بهذا الشأن.

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