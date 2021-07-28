قنيدي: تنظيم الدوائر الانتخابية عمل خاص بليبيا وإيطاليا تعتبر بلدًا عدوًا بالنسبة لنا

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب سالم قنيدي اللجنة البرلمانية المجتمعة في روما لمناقشة قانون الانتخابات بأنها “بدعة من البدع”، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يفرز لجنة للقاعدة الدستورية أو لأي أمر آخر، فالبرلمان لا يعلم شيئًا، وكل ما يجري هو من عمل عقيلة صالح فقط.

قنيدي اعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أن تشكيل عقيلة صالح لهذه اللجنة وتواصله مع البعثة الأممية لوحدة يعد خيانة عظمى، مناشدًا الروابط القانونية برفع قضية ضده كونه عرض أمن ليبيا للعالم، بحسب قوله.

وأضاف: “البرلمان من اجتماعه في شهر 3 عندما منح الثقة للحكومة على مضض؛ لأنها حكومة أي كلام، ولكن أعطيناها الثقة على أساس أنها من الممكن أن تحل جزءًا من مشكلة ليبيا، ولكن ومنذ ذلك الوقت لم نجتمع إطلاقًا، نذهب بناء على رغبة عقيلة لطبرق ونخسر طيرانًا وفنادق وأموالًا. عقيلة هو البرلمان وهو من يدير اللجان والجلسات وكل شيء والبرلمان عبارة عن قائمة رواتب فقط، ومنذ فترة طويلة لم يكن له وجود إطلاقًا”.

ولفت إلى أن عقيلة صالح شكل هذه اللجنة البرلمانية الموجودة في روما من الدائرة التي حوله وأرسلهم لإيطاليا، متسائلًا: “بأي حق تشارك البعثة الأممية؟ فهذا شأن خاص بالبرلمان والمفروض يكون داخل ليبيا وليس خارجها. واللجنة لا يحق له أن يشكلها بل من حق أعضاء البرلمان تشكيلها وهذا خارج عن القانون”، حسب تعبيره.

كما تابع: “موضوع القاعدة الدستورية وتنظيم الدوائر الانتخابية عمل خاص بليبيا، إيطاليا تعتبر بلدًا عدوًا بالنسبة لنا، وتأتي البعثة تشرف عليك لأنك غير قادر على أن تنظم نفسك، لو عقيلة عقد جلسة رسمية وابتعد عن الأنانية الموجودة عنده وحب الذات التي يعيش فيها وتصرفاته وجمع البرلمانيين وأعطاهم حقهم في المناقشة والكلام وإبداء الرأي لكنا لوصلنا وحلينا عدة نقاط”.

وأكد على أن مقترح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بشأن توزيع الدوائر الانتخابية مضحك ولا يستند لقاعدة جغرافية وأدبية، مضيفًا: “عقيلة يعتبر القبة دائرة انتخابية واحدة وعددها ممكن 20 ألفًا، هذا الرجل المتسلق ما علاقته؟ قانون الانتخابات له ثلاث سنوات عنده ولم يتصرف فيه، يجب أن يحاكم وتنطبق عليه المادة 234 جنايات”.

واستطرد: “لا يوجد برنامج واضح للبرلمان، نواب المنطقة الغربية عندهم اجتماع في طرابلس إما يكون البرلمان أو لا يكون، وإذا ما أثبتوا وجودهم وقدموا استقالاتهم أو علقوا عضويتهم فإنهه لم يعد ينفع أن يكونوا ليبيين. الاجتماع سيتم في طرابلس من أجل تغول عقيلة وعدم انصياعه للبرلمان، وهذا يجب أن يتخذ فيه إجراء أو أن يتركوا البرلمان ويأخذه عقيلة”.

وبشأن اجتماعات روما بخصوص قانون الانتخابات المقبلة وغياب مجلس الدولة عنها علق قائلًا: ” كلما نتقابل في جلسة يقف أمامنا مجموعة من أعضاء نواب المنطقة الشرقية ويقولوا لن يمر القانون. وكل مرة يشرطوا علينا شرطًا، آخر شرط بعد 6 شهور قالوا هذا إجراء غير قانوني ويجب أن نعرضه على قانونيين، وعرضناه وأتى الرد أن الإجراءات قانونية، واستمروا في عملكم، لكن عند التصويت اعترضوا عليه”. وفقًا لحديثه.

قنيدي تطرق لتصريحات عقيلة صالح لوكالة “رويترز” مبينًا أن المنطقة الشرقية ليست تحت سيطرة الحكومة إطلاقًا وتعمل لوحدها إلا في بعض الأمور البسيطة، وعقيلة صالح أسلوبه تهديدي واستفزازي، وهو شخص غير سياسي ومتفرعن ولا يفهم في القضاء والسياسة واصفًا تصريحاته بـ “الجريمة”، مشيرًا إلى أنه من المفترض على عقيلة البحث عن الأمور التي تذلل الصعوبات؛ لكن حديثه غير مسؤول. بحسب زعمه.

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