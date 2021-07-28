إنطلاق تدريبات بسبها للنساء اللواتي ينوين الترشح للانتخابات المقبلة

انطلقت تدريبات الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب، بدعم من المبادرة الليبية الانتقالية، والتي تستهدف النساء اللواتي ينوين الترشح للانتخابات المقبلة، بهدف تدريبهن وإكسابهن المعارف القانونية الجيدة حول آلية عمل الأجسام التشريعية المنتخبة، وكيفية سن وتشريع القوانين وغير ذلك من متطلبات العمل الانتخابي.
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قناة ليبيا
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