منتدى تمكين المرأة والشباب ينظم دورة تأسيسية في الدعم النفسي ببلدية غات

في إطار الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، نظم منتدى تمكين المرأة والشباب تدريبا حول الاستجابة للصحة العقلية والدعم النفسي ضمن مشروع السلام للصحة العقلية والنفسية في البلاد.
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قناة ليبيا
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