ليبيا الان

منتدى تمكين المرأة والشباب ينظم دورة تأسيسية في الدعم النفسي ببلدية غات

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في إطار الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، نظم منتدى تمكين المرأة والشباب تدريبا حول الاستجابة للصحة العقلية والدعم النفسي ضمن مشروع السلام للصحة العقلية والنفسية في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك