وزير الصحة: الوضع الوبائي مقلق وأصدرنا تعليمات بإيقاف حملات التطعيم الاستثنائية

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي إن الوضع الوبائي في البلاد هذه الأيام «مقلق نوعا ما» بسبب «تزايد في حالات الإصابة» بفيروس كورونا «خاصة في المنطقة الغربية وبدأ القلق قليلا في المنطقة الجنوبية»، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بإيقاف حملات التطعيم الاستثنائية والعوة إلى التطعيم بمركز التطعيم في مختلف المدن.

وأضاف الزناتي في رده على أسئلة المواطنين في بث مباشر اليوم الأربعاء على منصة «حكومتنا» أن أعداد المصابين بالفيروس تزايدت خلال اليومين الماضيين «في طرابلس وفي زوارة وفي الزاوية وشهدت زيادة خفيفة في منطقة مصراتة وزليتن»، مشيرا إلى أن هناك «نوع من القلق في منطقة براك الشاطئ وسبها لكن القلق في سبها أقل منه في براك الشاطئ». مشيدا بجهود العناصر الطبية في مختلف مناطق ليبيا التي تواصل العمل لمكافحة الوباء.

نقل اختبارات الخاصة بتحليل كورونا في المنطقة الشرقية وتزايد الإصابات في الجنوب

وبشأن الوضع الوبائي في المنطقة الشرقية، قال إن عدد مراكز العزل الصحي هناك 13 مركز، سجلت يوم أمس الحالات التي تتلقى العلاج بغرف العناية الفائقة جراء الإصابة بالفيروس 49 حالة وحالات الإيواء 36 حالة وحالة وفاة واحدة، مرجعا السبب في قلة عدد حالات الإصابة المعلنة هناك إلى نقص الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس.

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أما عن الوضع الوبائي في الجنوب، أشاد الزناتي بكل من ساهم في إعادة فتح مراكز العزل في المنطقة «بعد أن كانت مقفلة في براك الشاطئ والتنفسية في سبها»، مضيفا أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس المسجلة بمراكز العزل أمس 10 حالات و14 حالة في العناية وحالات القسم 24 حالة وحالة وفاة واحدة كانت في مركز براك الشاطئ». كما نبه إلى أن الوضع في الجنوب اليوم الأربعاء سجل ارتفاعا في عدد الإصابات خاصة في منطقة برقن وسبها.

هدوء نسبي في مصراتة ووضع الأكسجين مطمئن

وفي المنطقة الغربية، فقال الزناتي إن الوضع الوبائي هناك شهد «هدوء نسبي في منطقة مصراتة» ونجاح الأطقم الطبية في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بنقص الأكسجين الذي يعتبر وضعه الآن «مطمئن ومرضي».

إيقاف حملات التطعيم الاستثنائية ضد «كورونا»

وعن حملة التطعيم ضد كورونا، أكد الزناتي أنه أصدر تعليمات «بإيقاف حملات التطعيم الاستثنائية والرجوع إلى مراكز التطعيم المختلفة في كل المدن بعد توفير اللقاح لهم»، منوها غلى وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سبوتنك» التي سيفرج عنها غدا من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وستوزع على مراكز التطعيم المختلفة».

وعن دور وزارة الصحة في دعم مراكز العزل قال الزناتي إن الوزارة ساعية في دعم مراكز العزل وخاصة توفير مادة الأكسجين، مشيدا بقرار رئيس الوزراء بشأن تخصيص 500 مليون لصالح الوزارة لتوفير الاحتياجات اللازمة لمكافحة وباء كورونا.

وأكد الزناتي أنه طلب من ديوان المحاسبة أن تكون هناك «مراقبة مصاحبة لتحقيق الشفافية في الصرف للحفاظ على المال العام»، منوها إلى أن الوزارة دفعت المستحقات المالية للعاملين بمراكز العزل لشهر ديسمبر وسيجري دفع بقية المستحقات عن شهور يناير وفبراير ومارس وأبريل خلال الأيام القادمة.

كما ذكر الزناتي أن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية «لم تصرف أي فلس على كورونا في الأيام الماضية عدا المبالغ التي أخذت من أجل دفع مرتبات العاملين أو الدعم اللوجيستي للأكسجين والإعاشة في مراكز العزل المختلفة»، مقدرا هذه المبالغ بنحو «100 مليون دينار فقط» والتي كانت في السابق.

وأضاف أن الـ500 مليون التي خصصها مجلس الوزراء سيجري تحويله إلى وزارة المالية التي ستقوم بإحالته إلى وزارة الصحة التي ستشرع في إجراءات الصرف المتبعة على الاحتياجات المخصصة لها.

الزناتي يقترح تأجيل فتح الطريق الساحلي

أما عن الحظر والحد من الحركة بين المدن, نوه الزناتي إلى أنه سيوعز إلى وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءاتها من أجل تقليل حركة تنقل المواطنين بين المدن هذه الأيام للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الوباء خاصة في ظل تباين الوضع الوبائي من منطقة إلى أخرى.

وعن مبادرته «قوة الأمل» التي دعا عبرها قبل أسابيع إلى فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، اقترح الزناتي أن يؤجل تنفيذها إلى حين استقرار الوضع الوبائي في ليبيا، مؤكدا أنها «ستؤجل».

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