إيطاليا: اجتماع وفدي البرلمان الليبي ومفوضية الانتخابات بروما هدفه الوصول لإطار قانوني يسمح باجراء الانتخابات

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن العاصمة روما تستضيف هذه الأيام اجتماعات لوفدي مجلس النواب الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مستفيدين من المساعدة الفنية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

الخارجية الإيطالية وفي مذكرة لها وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الأربعاء، أشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مؤسسي حول تحديد الإطار القانوني الذي يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من هذا العام.

وقالت في مذكرة الأربعاء: إنه في إطار دعم دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الحاجة لعملية شاملة، تضم أيضًا جميع المكونات السياسية والمؤسسية في البلاد،تؤكد إيطاليا مجددًا التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا وتأمل أن يؤدي هذا المسار إلى إقامة إنتخابات حرة وعادلة وشاملة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي”.

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