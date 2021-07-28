اقعيم يتابع علاج رئيس قسم النجدة العقيد العمامي ورفاقه جراء إصابتهم خلال مُداهمة في بنغازي

ليبيا – أشرف وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة فرج اقعيم على مراحل العملية الجراحية لرئيس قسم النجدة والتحري الجنائي العقيد جمال العمامي وعلاج العناصر المُصابين جراء مُداهمة أحد أوكار الفساد فجر اليوم الأربعاء بمدينة بنغازي .

وزارة الداخلية أفادت عبر مكتبها الإعلامي بأن قعيم حرص على التواجد بجانب عناصر الداخلية وسخر لهم كامل الدعم وكافة التسهيلات الصحية للإطمئنان على صحتهم و خروجهم سالمين .

وطالب وكيل الوزارة الكوادر الطبية بإجراء مايلزم وبشكل عاجل لسلامة وصحة المصابين حتى وإن تطلب الأمر إرسالهم خارج الدولة لتلقي العلاج على نفقة وزارة الداخلية ،مُشيراً بأن من أُصيبوا هم نُواة الداخلية و عناصرها ذو الكفاءه والروح الوطنية الذي يعملون ليلاً نهاراً لأجل ردع الفاسدين والخارجين عن القانون.

قعيم أكد أن القانون لن يقف مكتوف الأيدي تجاه الخارجين والمفسدين في الأرض ،محذرًا كل من يوجه سلاحه تجاه رجال وعناصر الداخلية ويهدد أمن وسلامة المواطنين سوف يواجه أقصى العقوبات ولو تطلب الأمر الرد بالرصاص على مطلقيه تجاه حُماة الوطن الشُرفاء.