الشاذلي: المشري رأس أفعى الإخوان والجيش الليبي له دور بارز في محاربة التطرف

أعربت المحامية والناشطة الحقوقية التونسية وفاء الشاذلي، عن تخوف الدولة التونسية من تسلل مليشيات المنطقة الغربية وإخوان ليبيا إلى الأراضي التونسية عقب الانتفاضة الأخيرة بالبلاد، على اعتبار العلاقات الوثيقة التي تربطهم بالتنظيم في تونس.

الشاذلي وفي تصريحات لقناتنا، أكدت أن رئيس ما يسمى بالأعلى للدولة القيادي الإخواني خالد المشري، يمثل رأس أفعى التيار المتطرف في ليبيا واصفة إياه بالإبن المدلل لزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، منوهة على أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، له دور بارز في محاربة جماعة التنظيم الإخواني المتطرف، لاقتلاع جذور الإرهاب من المنطقة.

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