الزناتي يبحث مع وفد أردني آلية التعاون في توطين علاج التوحد بالداخل

بحث وزير الصحة، علي الزناتي،أمس مع وفد أردني مـمثل عن الأكاديمية الأردنية للتوحد آلية التعاون مع الجانب الأردني فيما يخص توطين علاج متلازمة التوحد في ليبيا.

وتم خلال اللقاء تحديد آلية التعاون من خلال عقد شراء خدمة لدعم المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد فنيا، وتدريب ونقل الخبرات الأردنية للعناصر الطبية الوطنية.

وأكد الزناتي على ضرورة توطين العلاج بالداخل، لما له من دور هام في توطين الخبرة والعلم والخدمة.

كما شدد على أهمية فتح فروع أخرى للمركز في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية.

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