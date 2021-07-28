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العاملون بالليبية للموانئ: حميدان لا يملك صفة قانونية لإصدار القرارات

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أصدر العاملون بفرع الشركة الليبية للموانئ بميناء بنغازي البحري، بيانا استنكروا فيه القرار الصادر عن المنتحل لصفة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ بمصراته محمد حميدان، حول تكليف أحد الموظفين بالميناء مديرا لفرع الشركة بميناء بنغازي البحري.

البيان اعتبر قرار حميدان باطلا لكونه مكلفا وفقا لقرار ما يسمى بالمجلس الرئاسي السابق لعام 2017 والذي صدر بحقه قرار بالبطلان من القضاء الليبي، باعتباره غير ذي صفة مؤكدين رفضهم التام لأي قرارات تهدف لعودة ميناء بنغازي للتهميش والمركزية المقيتة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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