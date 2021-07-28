مصلحة الجوازات والجنسية فرع طبرق تستأنف العمل بمنظومة استخراج الجوازات للمواطنين حسب الأولوية

استأنفت مصلحة الجوازات والجنسية فرع طبرق العمل بمنظومة استخراج الجوازات للمواطنين، اليوم الأربعاء، وذلك بحسب الاولوية من قبل اللجنة المشكلة لاستلام الملفات السابقة والحديثة للمواطنين بالفرع.

رئيس فرع طبرق عميد عبدالسلام الدرسي، وفي تصريح خاص لقناة الحدث، أوضح أن العمل داخل الفرع يعمل وفق الجدول المعلن عليه لمواعيد العمل للبدء في انهاء اجراءات الملفات المتراكمة السابقة بمعدل 8 ألاف جواز سفر واستقبال ملفات جديدة بمعدل استقبال في اليوم 150 ملف جواز سفر والتي سوف ستسلم لاصحابها حال تم الانتهاء من الاصدار خلال الفترة القادمة.

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