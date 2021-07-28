تبون للمنفي: ليس لدينا أطماع في ليبيا ومستعدون لإيصال صوتكم لأي مكان

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية، التي أكدت أن اللقاء تم بمقر رئاسة الجمهورية.
وقال الرئيس الجزائري، عقب استقباله لرئيس المجلس الرئاسي، أنه تم الاتفاق على العديد من القرارات التي تساعد في حل بعض المشاكل في ليبيا.
وتابع تبون، أن الجزائر في انتظار ما يقرره الأشقاء في ليبيا، خاصة أن الجزائر ليس لديها أطماع في ليبيا، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقب هذا اللقاء، أن الحل الأساسي في ليبيا هو الانتخابات، مشيرا إلى استعداد الجزائر لإيصال صوت ليبيا في أي مكان، من جهة أخرى، عبر محمد المنفي عن ارتياحه لتصريحات الرئيس الجزائري.
فيما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المنفي استهل زيارته للجزائر بزيارة مقام الشهيد ومتحف المجاهد، حيث قام بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ سورة الفاتحة، ترحماً على أرواح شهداء ثورة التحرير الجزائرية، وأنه بحث اليوم العلاقات الليبية الجزائرية، في إطار مواصلة التعاون والتشاور حول القضايا المشتركة بين البلدين.
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