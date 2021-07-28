الدبيبة يوجه وزير الصحة بضرورة توفير الأكسجين ودفع مستحقات العاملين

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وزير الصحة علي الزناتي ووكيل الوزارة للديوان والشؤون الفنية السيد سمير كوكو، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة، اطلع وزير الصحة صورة الوضع الوبائي في عموم البلاد للدبيبة، مؤكداً على ضرورة زيادة التدابير الاحترازية والوقائية.

وبدوره شدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة توفير الأكسجين بكميات كافية لكل مراكز العزل، والعمل على تسديد المستحقات المالية للعاملين بهذه المراكز، وضرورة الاستمرار في المتابعة اليومية للوضع الوبائي بكافة المدن وتوفير الاحتياجات الضرورية بكافة مراكز العزل.

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