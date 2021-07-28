الزناتي: وضع كورونا مقلق وقد نلجأ لتقليل الحركة بين المدن 

قال وزير الصحة علي الزناتي، إن الوضع الوبائي في ليبيا مقلق نوعا ما وهناك ارتفاع في الإصابات بالمنطقة الغربية بالإضافة إلى ارتفاع طفيف بالجنوب خاصة في براك الشاطئ وسبها .

وأضاف الزناتي خلال إجابته على أسئلة المواطنين اليوم في بث مباشر عبر صفحة الوزارة ، رصدته “الساعة24″، سجلنا هدوءا نسبيا بمصراتة واستطعنا التغلب على مشكلة الأكسجين والوضع الآن مطمئن نوعا ما، وقد أعطينا إذنا بإيقاف الحملات الاستثنائية للتطعيم والرجوع إلى مراكز التطعيم المختلفة في كل مدن ليبيا بعد توفير اللقاح اللازم .

وتابع، سيتم الإفراج عن جرعات من لقاح سبوتنيك قريبا من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وسيتم توزعها بالتساوي على مراكز التطعيم، متابعا، طلبت من ديوان المحاسبة بأن تكون هناك مراقبة مصاحبة لإجراءات الصرف قبل التوقيع عليها حتى تكون هناك شفافية في الصرف.

واستطرد الزناتي، تم دفع كل مستحقات شهر 12 للعاملين في المستشفيات وسيتم دفع بقية المستحقات عن شهر 1 و2 و3 و4 في الأيام القليلة القادمة ، مشيرا إلى أن اللجان العلمية قالت إن الوضع مقلق ويمكن أن نلجأ إلى تقليل الحركة بين المدن حفاظا على المستوى الوبائي بالتعاون مع وزارة الداخلية.