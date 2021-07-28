وفد ليبي بالقاهرة لبحث تدشين منطقة حرة من بنغازي إلى مصر

في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة، لتحقيق انتعاش اقتصادي وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار والاستثمار، أجرى وفد ليبي اقتصادي محادثات جديدة مع المسؤولين المصريين في القاهرة لتوسيع الشراكة بين البلدين، وإعادة العمالة المصرية إلى ليبيا، وتدشين منطقة تجارة حرة.

وزار الوفد الليبي برئاسة قويدر إبراهيم قويدر، رئيس المنطقة الاقتصادية الحرة بالمريسة في بنغازي، بصحبة يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، لبحث سبل التعاون في مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، بحسب ما نشرته، الثلاثاء، وسائل إعلام مصرية وليبية.

وعن ملفات الزيارة، قال أسامة الجهني الذي حضر اللقاء بصفته ممثلا عن المنطقة الحرة ببني غازي، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن المحادثات شملت “نقل التجربة المصرية في تطوير خدمات الاستثمار والمستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي”.

ولفت إلى أن هناك “تفاهمات بين مصر وليبيا بشأن إنشاء منطقة حرة تربط بين البلدين، يصل مداها إلى الجنوب الليبي”.

وأوضح أنها “ستمر من منطقة بني غازي والواحات، ومنها إلى مصر؛ مما سيسهل عملية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين بسهولة ويسر، ويوفر على الدولتين، ويفتح آفاقا لأسواق جديدة”.

كما تطرق إلى آلية العبور “الترانزيت” بين الدولتين، قائلا إن الجانبين اتفقا على لقاء آخر يجمع بين الأطراف في أكتوبر المقبل بمدينة العلمين، غربي مصر.

وأشار الجهنمي إلى أن اللقاء سيتطرق إلى أهالي منطقة طبرق الليبية، وسيدعى إليه المسؤولون من تلك المنطقة.

الاستعانة بالعمالة المصرية

من جانبه، قال مصدر ليبي مسؤول لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الليبيين “يهدفون إلى إنشاء منطقة حرة ستمتد حتى جنوب ليبيا وتصل إلى السودان وتشاد، وهي ذاتها التي تتجه إلى ناحية مصر، خاصة وأن العلاقات المصرية الليبية في أفضل حال بفضل التقارب السياسي الكبير بين قيادات البلدين”.

وشدد المصدر على أن ليبيا تهدف خلال الآونة الأخيرة إلى “استقبال عمالة مصرية كبيرة في الكثير من المجالات، أبرزها الطاقة والكهرباء والصحة؛ باعتبار أن تلك القطاعات تعاني من مشكلات ضخمة وتحتاج إلى عمالة مصرية متميزة”.

ونوه إلى أنه “في القريب العاجل سيتم إبرام اتفاقات بين مصر وليبيا، لإرسال عمالة مصرية كبيرة إلى هناك”. ومن المتوقع أن تبدأ العمالة المصرية بالعودة إلى ليبيا خلال أشهر قليلة.