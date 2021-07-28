وفد أعيان مرزق للدبيبة: الأوضاع بالمدينة سيئة وتحتاج وقفة جادة من قبل الحكومة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء بديوان مجلس الوزراء مع عدد من أعيان مدينة مرزق بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء السيد رمضان أبوجناح ووزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وخلال كلمته أكد رئيس الحكومة على أن معالجة مشاكل المهجرين من ضمن أولويات الحكومة والتي منها مدينة مرزق، وأنه يعمل بشكل مستمر للقاء كافة الأطراف بالمدينة، وقيامه بتشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة الأوضاع بالمدينة، مؤكدًا لهم أيضًا على تشكيل لجنة أمنية تتولى إعداد قوات أمنية للقيام بضبط الأمن بالمدينة.

وبدورهم أكد الأعيان خلال كلماتهم أن الأوضاع بالمدينة سيئة وتحتاج إلى وقفة جادة من قبل الحكومة، وأن نشر قوات أمنية من خارج المدينة بمرزق يعتبر خطوة موفقة.

وفي كلمة لرمضان أبوجناح للحضور أشار إلى أن أول زيارة لحكومة الوحدة الوطنية كانت لمدينة مرزق للوقوف على مشاكلها، مؤكداً الشروع بخطوات على الأرض لإرساء الأمن بالمدينة خلال الأيام القادمة.