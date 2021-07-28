محذراً صنع الله.. وزير النفط: عملكم فني فقط وعليكم ايقاف خطابتكم التي تتحدث عن الدعم الدولي لمؤسسة النفط

وجه وزير النفط والغاز محمد عون، اليوم الأربعاء، كتاباً لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

عون، وفي كتابه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “يعتبر الخطاب الرسمي الذي يصدر عن جهة أو مؤسسة أو مصلحة أو هيئة حكومية يعبر بالأساس عن التوجه العام للدولة بما يعكس على المصالح العليا للدولة، وبذلك فإن أي خطاب يصدر عن أي من الجهات المذكورة يجب أن يحافظ على صورة الخطاب الرصين والمفترض وبذلك فإنه من الواجب على من يتحمل مسؤولية الخطاب أن يحرص كل الحرص على البع بالخطابات الرمسية وعلى ما من شأنه أن يخالف توجه الدولة وحكومتها وتطلعات شعبها”.

وأضاف: “وفي هذا الخصوص فقد لاحظت الوزارة نكراركم لاستخدام عبارات تليق بالخطاب الحكومي الرصين، حيث تذكرون بأن المؤسسة الوطنية للنفط لها دعم دول أو تتمتع بدعم دولي أو غيرها من العبارات دون أن تذكروا بأن هذه المؤسسة هي مؤسسة وطنية ليبية تتخذ قوتها وشرعيتها من الحكومة الشرعية التي تتبعها والتي تم منحها الثقة من مجلس النواب”.

واستكمل: “واغفل البيان أن الشرعية تتخذ من الداخل الوطني وليس من الخارج وأن القوة الحقيقية لأي مؤسسة أو جهة هي ما تحظى به من دعم شعبي لها ولعل الأحداث التي مرت بها ليبيا والمنطقة العربية بصفة عامة خلال السنوات الماضية تؤكد بأن من لا قاعدة وطنية له فإنه يقف على أرض رخوة”.

وتابع: “علاوة على ذلك فإن هذا النوع من الخطاب من شأنه أن يعرض هذا القطاع للخطر الذي تدركونه وما تبرحون تشيرون إليه وتوردونه في مراسلاتكم بأن هناك متربصين بالقطاع ولا شك بأن هكذا خطاب يتيح الفرص لمن ذكرت بأن ينالوا مبتغاهم لا قدر الله”.

وأضاف: “إن الواجب الوطني يحتم إبعاد قطاع النفط عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يؤثر عليه أو يعرقله، لذلك يطلب منكم عدم إدراج ما يوحي بمساندة المؤسسة الوطنية للنفط من أي طرف خارجي، حيث أن شرعية المؤسسة وقوتها مستمدة من شرعية الحكومة التي تتبعها وهي مصدر قوتها”.

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