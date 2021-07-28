قويرب: ناقشنا مقترح قانون الانتخابات العامة وسنحيل الملاحظات إلى البرلمان لإبداء الرأي فيها

قال النائب وعضو اللجنة الدستورية المجتمعة في روما عزالدين قويرب إن اللجنة أنهت جلستها الثالثة من نقاشات مقترح قانون الانتخابات العامة مع المفوضية العليا للانتخابات وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

قويرب في تصريحات خاصة بقناتنا، كشف أن اللجنة ناقشت مقترح قانون الانتخابات العامة من الجوانب الفنية , مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة أبدو ملاحظاتهم على مشروع القانون وسيتم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشته وإبداء الرأي فيها خلال جلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين القادم بمدينة طبرق

وأضاف قويرب أن البعثة الـأممية قدمت مقترحا إلى اللجنة يتضمن زيادة عدد المقاعد الانتخابية في البرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه في ديسمبر القادم، لافتا إلى أن اللجنة ليس لديها صلاحيات في حسم ملف المقاعد إلا عن طريق مجلس النواب .

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