تعليق الدراسة حتى 15 من أغسطس

قررت وزارة التربية والتعليم اليوم تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها إلى ال15 من أغسطس المقبل، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.

جاء القرار عقب لقاء جمع وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، حيث اتفق الحاضرون على عقد اجتماع الأربعاء المقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق.

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