في خرق جديد.. طائرة عسكرية تركية تهبط في قاعدة عقبة بن نافع

هبطت طائرة شحن عسكري تابعة لسلاح الجو التركي في قاعدة (عقبة بن نافع) بمنطقة الوطية وعلى متنها عتاد عسكري.

وقالت مواقع متخصصة في تتبع الطائرات إن الطائرة التركية، من نوع إيرباص A400-180، وقد خرجت الطائرة من قاعدة Etmesgut AB بالقرب من أنقرة. وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر دخول السلاح إلى ليبيا.

وخلال الفترة الأخيرة تراوغ تركيا في عمليات سحب مرتزقتها من ليبيا وتصر على إبقاء قواتها هناك، بالمخالفة للقوانين الليبية والدولية.

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