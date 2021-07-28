الرئيس التونسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش

اجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، بعدد من القادة الأمنيين والعسكريين، لبحث التطورات الأمنية في البلاد.

وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية في تدوينة لها اليوم، إن الرئيس سعيد، أشرف على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.

يأتي ذلك بعد توقيف جهات التحقيق في تونس قادة عدد من الأحزاب السياسية من بينهم حزب حركة النهضة الإخوانية، لشبهة تلقيهم أموال من الخارج لتمويل الانتخابات التي أجريت في 2019.

وقال مصدر قضائي تونسي للوكالة إن القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب بينها حركة النهضة.

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