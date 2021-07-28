المنفي: نسعى لتعاون فني وأمني مشترك بين ليبيا والجزائر

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جدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، على القواسم المشتركة التي تجمع بين ليبيا والجزائر.

جاء ذلك في إيجاز صحفي مشترك جمعه مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وأشاد المنفي بحفاوة الاستقبال التي حضي بها من طرف رئيس الجزائري، مبرزا القواسم التاريخية والجهاد والنضال والقيم المشتركة التي تجمع البلدين.

وقال المنفي، “سعدنا بما سمعنا من الرئيس بخصوص الدعم الكامل لخطواتنا من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تمكن الشعب الليبي من اختيار من ينوب عنه خلال الفترة القادمة”.

وأضاف المنفي، أن اللقاء بحث قضايا مشتركة بين ليبيا والجزائر، لا سيما “أمن الجنوب الليبي، الذي يمتد من الأمن القومي الليبي إلى غاية الأمن المشترك للبلدين”.

ولفت المنفي، إلى أنه جرى الحديث حول “الأمور التقنية” التي لها علاقة بفتح المعابر، مؤكدا “أهمية هذه المسألة بالنسبة لليبيين”.

وأعرب المنفي عن تطلع ليبيا إلى دور الجزائر لتساهم في المصالحة الوطنية الليبية، والتي اعتبرها “من أهم نقاط الاتفاق السياسي للوصول إلى الانتخابات”.

وقال المنفي، إنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى “الانجازات التي تم تحقيقها إلى غاية هذه المرحلة والمتمثلة أساسا في توحيد المؤسسات وتوحيد المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار”.

وأضاف، “نسعى الى تعاون فني بيننا وبين الجزائر، وكذا تعاون أمني مشترك”، مشيرًا إلى أن ليبيا “تعي دائما بأن الجزائر كانت دائما تقف بجانب الشعب الليبي ومواقفه وهذا ما أكده الرئيس عبد المجيد تبون”.