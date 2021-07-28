الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يستقبل عارف النايض

استقبل في قصره الجمهوري، ظهر اليوم الأربعاء، فخامة الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، أ.د. عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا في ملفات عدة، أهمها دور دول الاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية الليبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها (24 ديسمبر 2021)، وسبل مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها والتزام الجميع بنتائجها.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
اليونان وقبرص والأردن: نطالب بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أجهزة الإمداد الطبي تستلم مخصصاتها من اللقاح الروسي
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الدبيبة يلتقي عددا من أعيان مرزق المهجرين
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
غيث يروي كواليس انقسام «المركزي»: 200 مليار دينار خسائر عدم تعديل سعر صرف الدينار في 2016
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك