الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يستقبل عارف النايض

استقبل في قصره الجمهوري، ظهر اليوم الأربعاء، فخامة الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، أ.د. عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا في ملفات عدة، أهمها دور دول الاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية الليبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها (24 ديسمبر 2021)، وسبل مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها والتزام الجميع بنتائجها.

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