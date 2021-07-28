تعليق الدراسة في كافة المدارس الليبية حتى 5 أغسطس

قررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين وسلامتهم وأسرهم- وفقاً لما نقلته الوسائط الإعلامية للوزارة.

ويأتي هذا القرار عقب لقاء جمع وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى محمد المقريف” مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، ومُدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض الدكتور “بدر الدين النجّار”، مع حضور مسئولين آخرين من المؤسستين .

وناقش المجتمعون -داخل ديوان وزارة التعليم في “الهاني” بالعاصمة طرابلس- الوضع الوبائي في عموم البلاد، وبالأخص في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وشهد الاجتماع تفاعل أعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة عن المناطق الوسطى، والجنوبية، والشرقية عبر الدوائر المغلقة؛ لتعذر حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع.

وأشار “المقريف” إلى أن اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة تابعت االتزام 4300 مؤسسة تعليمية في كامل التراب الليبي بالإجراءات الاحترازية، موضحاً أن اِخضاع الخطة الدراسية إلى التغييرات أمراً ممكناً، طالماً أن الأمر يتعلق بصحة كافة أركان العملية التعليمية، معلمين، وإداريين، وطلاب، وأفراد حراسات وأسرهم.

وحذر مدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض الدكتور “بدر الدين النجار” من سرعة انتشار المتحور الهندي، مُشدداً على أهمية كسر سلسلة حلقة الفيروس باستخدام التطعيمات على نطاق واسع، ووقف جميع التجمعات، وحركة انتقال المواطنين لما تسببه من مخاطر في انتشار الجائحة.

واتفق الحضور على عقد اجتماع الأربعاء المُقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق، كما اتفقوا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإطار الوبائي، إضافةً إلى توزيع الأدلة الاسترشادية والبروتوكول الصحي على كافة المؤسسات التعليمية في ربوع البلاد.

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