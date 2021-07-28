المنفي يلتقي رئيس مجلس الأمة الجزائري

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائرية، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا، وتعزيز العلاقات الثنائية، بحسب المكتب الإعلامي للمنفي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي بحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري خلال اللقاء «دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، ولم الشمل وتسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وصولاً إلى استعادة الاستقرار في ليبيا».

– التعاون الأمني في الجنوب واستئناف الرحلات الجوية وفتح المعابر الحدودية محور لقاء المنفي وتبون

– المنفي: نتطلع لدور الجزائر في المساهمة بتحقيق المصالحة الوطنية للوصول إلى الانتخابات

– تبون للمنفي: الجزائر رهن إشارة الليبيين

– المنفي يستهل زيارته للجزائر بزيارة مقام الشهيد ومتحف المجاهد

وفي وقت سابق اليوم، التقى المنفي الرئيس عبدالمجيد تبون وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الأمني في الجنوب واستئناف الرحلات الجوية والإجراءات التنفيذية لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.

وبدأ رئيس المجلس الرئاسي زيارة رسمية للجزائر، اليوم الأربعاء، تستمر ليومين، يبحث خلالها مع الجانب الجزائري العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين.

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